Türkiye'nin Norveç galibiyeti İtalya basınında
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Türkiye'nin Norveç galibiyeti İtalya basınında

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Türkiye'nin Norveç galibiyeti İtalya basınında

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç'i 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti, İtalyan spor basınında yer buldu.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç'i 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti, İtalyan spor basınında yer buldu.

Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport milli takımın, Norveç'i 3-0 yendiği maçı, "Bu Türkiye gerçekten korkutucu" başlığıyla duyurdu.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlıların, 11 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile oynayacağına dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenerek "uçuşa geçtiği" belirtildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da A Milli Takımı zaferinden ötürü arayarak tebrik ettiği yazıldı.

Tuttosport gazetesi de "Norveç karşısında süper Türkiye" başlığı ile ay-yıldızlıların, Hollanda'nın ardından Norveç'i 3-0 yenerek ses getiren bir galibiyet aldığını yazdı.

Gazete, Ozan Tufan'ın attığı 2 golle maçın başrolünde yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin bu performansının EURO 2020 öncesi İtalya'ya uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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