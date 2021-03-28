Türkiye'nin Norveç galibiyeti Hollanda basınında
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Türkiye'nin Norveç galibiyeti Hollanda basınında

Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Spor
Türkiye'nin Norveç galibiyeti Hollanda basınında

Hollanda basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin dün İspanya'da Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

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Hollanda basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin dün İspanya'da Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

"Türkiye, Norveç'i de geçti ve Portakalların grubunda lider" başlığını atan kamu yayın kuruluşu NOS, Türkiye'nin, Dünya Kupası elemelerine yıldırım gibi başladığını ve bunu mükemmel bir şekilde devam ettirdiğini yazdı.

Haberde, Türk Milli Takımı'nın Hollanda'ya karşı 4-2'lik galibiyetin ardından, Norveç'i Malaga'da rahat bir şekilde 3-0 mağlup ettiği belirtildi.

Türkiye'nin, Hollanda'nın da olduğu grupta iki maçtan aldığı altı puanla lider durumda olduğu kaydedildi.

Algemeen Dagblad gazetesi de "Türkiye bu sefer Norveç'i küçük düşürdü" başlığını atarak, Türkiye'nin, Dünya Kupası elemelerinde ikna edici bir şekilde ikinci maçını da kazandığını aktardı.

A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş'in ekibinin Portakallar karşısında 4-2'lik galibiyetin ardından Malaga'da Norveç'i 3-0 yendiği belirtilen haberde, bu kez Burak Yılmaz'ın yerine Ozan Tufan (iki gol) ve Çağlar Söyüncü'nun Türklere galibiyeti getirenler olduğu dile getirildi.

"Türkiye Portakalların grubunda Norveç'e karşı da etkiledi: 3-0." başlığını atan de Telegraaf ise Türkiye'nin, Norveç ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında yine gerekli izlenimi bıraktığı ve Portakallar karşısında aldığı 4-2'lik sürpriz galibiyetten üç gün sonra, Türkiye'nin Norveç'e karşı da fazla güçlü olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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