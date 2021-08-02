Türkiye'nin "nohut deposu" Kırşehir'de hasat devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin "nohut deposu" Kırşehir'de hasat devam ediyor

Türkiye'nin 'nohut deposu' Kırşehir'de hasat devam ediyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de en fazla nohut ekiminin yapıldığı Kırşehir'de hasat sürüyor.

Türkiye'de en fazla nohut ekiminin yapıldığı Kırşehir'de hasat sürüyor.

Kentte yaklaşık 535 bin dekar alanda ekimi yapılan nohut, en fazla Kaman ilçesinde yetiştiriliyor.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, AA muhabirine, Kaman'ın Ömerhacılı köyünde hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek bilgi aldığını söyledi.

Kuraklıktan dolayı bu yıl hasatta biraz sıkıntı yaşandığını ancak ekim alanlarında bir azalma olmadığını belirten Seçen, ekim alanı bakımından Kırşehir'in Türkiye'de birinci sırada geldiğini aktardı.

Türkiye'nin nohut üretiminin yüzde 12,6'sının Kırşehir'den karşılandığını vurgulayan Seçen, "Çiftçilerimiz nadas alanlarını nohut ekerek değerlendiriyor. Hasadımız bölgesel duruma ve kot farkına göre bir ay daha sürebilir. Irmakbucağı gibi bazı bölgelerde erkencilikten dolayı hasat bitti. Kaman civarında bitmek üzere. Rakımı biraz daha yüksek ilçelerde hasat biraz daha ötelenir. Muhtemelen bir ay içerisinde biter." diye konuştu.

Türkiye'nin 'nohut deposu' Kırşehir'de hasat devam ediyor
Türkiye'nin 'nohut deposu' Kırşehir'de hasat devam ediyor
Türkiye'nin 'nohut deposu' Kırşehir'de hasat devam ediyor
Türkiye'nin 'nohut deposu' Kırşehir'de hasat devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satılmayacak
İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satılmayacak
Birçok ilimizden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşları tedirgin etti! Bakanlık'tan açıklama var
Birçok ilimizden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşları tedirgin etti! Bakanlık'tan açıklama var
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan genelge: Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Haluk Levent Prens William
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin "nohut deposu" Kırşehir'de hasat devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 18:16:27. #1.15#

title