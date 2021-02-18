"Türkiye'nin Niagarası" Kapuzbaşı Şelaleleri'nde kar güzel görüntüler oluştu
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"Türkiye'nin Niagarası" Kapuzbaşı Şelaleleri'nde kar güzel görüntüler oluştu

18.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:05

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan ve zirvedeki kar kütleleri ile buzullardan beslenen Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 2 gündür etkili olan kar dolayısıyla kartpostallık görünüme büründü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan ve zirvedeki kar kütleleri ile buzullardan beslenen Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 2 gündür etkili olan kar dolayısıyla kartpostallık görünüme büründü.

Kayseri kent merkezine 190 kilometre, Adana'nın Aladağ ile Kozan ilçelerine de 40 kilometre uzaklıkta olan ve 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, misafirlerine kışın da görsel şölen sunuyor.

Şelaleler, Kayseri'nin yanı sıra diğer illerden de gelen doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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