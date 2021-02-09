Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliğinden vatandaşlara Myanmar'daki gösteri alanlarından uzak durma çağrısı

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği, Myanmar'da artan protesto gösterileri ve ilan edilen sıkıyönetim kuralları çerçevesinde ülkedeki Türk vatandaşlarına azami teyakkuz halinde olmaları ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları yönünde çağrı yaptı.

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliği, Myanmar'da artan protesto gösterileri ve ilan edilen sıkıyönetim kuralları çerçevesinde ülkedeki Türk vatandaşlarına azami teyakkuz halinde olmaları ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları yönünde çağrı yaptı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Myanmar'daki gelişmeler çerçevesinde Yangon şehrinin tamamında ve ülkenin diğer birçok bölgesinde sıkıyönetim ilan edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu sıkıyönetim kuralları çerçevesinde, kamuya açık alanlarda beşten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, saat 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Ülke genelinde giderek artan protesto gösterileri ve ilan edilen sıkıyönetim kuralları göz önüne alınarak vatandaşlarımızın azami teyakkuz haline olmalarını, gösteri yapılan yerlerden ve kalabalık alanlardan uzak durmalarını ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden dışarı çıkmamalarını telkin ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Myanmar'daki Türk vatandaşları, iletişim kanalları açık olduğu müddetçe büyükelçiliğe, Twitter ve Facebook hesapları ile "+9501662992", "+959405056552" acil durum hatlarından ulaşabilecek. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin