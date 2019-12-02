"Türkiye'nin NATO'ya şantaj yaptığı iddiası kabul edilemez"

02.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:25

Türkiye'nin, YPG hususunda kendi safında yer almadığı için NATO'nun savunma planlarını engellediği iddiasına yalanlama geldi.



Türk güvenlik kaynakları, Ankara'nın 'Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını veto ederek NATO'ya şantaj yaptığı' iddialarını reddettiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle