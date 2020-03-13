"Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 68. Yılı: Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" paneli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 68. Yılı: Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" paneli - Haber
Ahmet Berat Çonkar, Türkiye, Suriye, Güncel

"Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 68. Yılı: Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" paneli

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Berat Çonkar, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 68'inci yılı dolasıyla düzenlenen panelde, "Türkiye, özellikle askerlere yönelik saldırı ve şehitlerden sonra NATO'yu 4. madde kapsamında göreve çağırdı.

13.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:34

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Berat Çonkar, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 68'inci yılı dolasıyla düzenlenen panelde, "Türkiye, özellikle askerlere yönelik saldırı ve şehitlerden sonra NATO'yu 4. madde kapsamında göreve çağırdı. Burada somut birtakım taleplerimiz var NATO'dan, bunlar şu an masada. Türkiye'de elbetteki bu kritik süreçte, ittifak dayanışmasının ortaya konulmasını önemsiyor." dedi.

Çonkar, moderatörlüğünü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yeşiltaş'ın yaptığı ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen "Türkiye'nin NATO'ya Üyeliğinin 68. Yılı: Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" panelinde yaptığı konuşmada, Suriye'deki harekat sürecinde hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ahmet Berat Çonkar, Türkiye'nin 68. yıllık NATO içindeki konumunun çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin NATO operasyonlarına yaptığı çok önemli, eşsiz katkılar bulunduğunu dile getiren Çonkar, Türkiye'nin de kendi milli güvenliği açısından NATO'dan edindiği önemli tecrübeler ve kazanımların olduğunu kaydetti.

Bir milletin, toplumun siyasetten en önemli, en birincil beklentisinin güvenlik konusu olduğunu vurgulayan Çonkar, güvenlik olmadığı zaman ekonominin de huzurun da istikrarın da olmadığını, bu açıdan milleti temsil eden siyasiler olarak kendilerinin en birincil görevinin ülkenin ve milletin güvenliğini tam manasıyla sağlanması olduğunu ifade etti.

Çonkar, soğuk savaş döneminde NATO'nun güney, güneydoğu kanadını koruyan ülke olarak Türkiye'nin üzerine düşen vazifeyi yerine getirdiğini ve önemli sorumluluklar üstlendiğini hatırlattı.

Türkiye'nin 90'lı yıllardan itibaren çevresindeki istikrarsızlıktan kaynaklı büyük bir ateş çemberinden geçtiğini belirten Çonkar, şunları kaydetti:

"Son dönemde Türkiye'nin yaşadığı terörle mücadeleyle ilgili hususlarda NATO içindeki özellikle Türkiye'nin beklentilerini tam manasıyla kavrayamayan, bu nokta da Türkiye'nin aslında hakettiği, haklı olduğu desteği, ittifak dayanışması çerçevesinde göstermekte biraz zayıf kalan bir NATO ittifakı tablosuyla karşı karşıya kaldık. NATO, tabiki sorunsuz bir ittifak değil. Yalnız Türkiye'nin konumuna bakıldığı zaman, Türkiye'nin, özellikle NATO'dan beklentilerinin hem kendi milli güvenliği açısından çok kritik olduğunu görüyoruz hem de Avrupa'nın ve Atlantik'in güvenliği anlamında da Türkiye'nin aslında çok önemli pozisyonda olduğunu görüyoruz. Bunun en güzel örneği Suriye'de yaşanan hadiseler, bugün oradaki istikrarsızlık, oradaki çatışmalar, terör örgütlerinin doğuşu, terörle mücadele noktasında ortak bir duruşun oluşmasını, ortaya çıkmasını gerektirdi. DEAŞ'a karşı bu gerçekleşti, NATO'da burada özellikle bir koolisyon çerçevesinde gerekli adımları zamanlıca attı."

"Türkiye, sahada göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi"

Çonkar, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle DEAŞ ile mücadelede Türkiye, sahada göğüs göğüse mücadele etmiş olan tek NATO ülkesi. Bu anlamda kendi askeriyle bedel ödeyerek, şehitler vererek biz bu noktada mücadelemizi yaptık ama özellikle Türkiye'nin başını ağrıtan PKK terör örgütüyle ilgili özellikle onların Suriye'deki uzantısı olan YPG ile ilgili Türkiye'nin eş zamanlı olarak verdiği mücadelede maalesef batı kamuoylarında beklediğimiz desteği göremediğimiz gibi zaman zaman da tam tersine tutumları, hem bazı siyasiler anlamında söylüyorum hem de kamuoylarını yönlendiren basın yayın ve diğer araçlar açısından söylüyorum. Bunlar tabiki Türkiye'de kamuoyumuzda hayal kırıklıkları yaratmakta ve NATO'nun ittifak dayanışması, bütünlüğü gibi konuları da sorgulama noktasında bir durum ortaya çıkarıyor. Haklı olarak Türkiye'nin kamuoyunda NATO'nun yeri, vakti geldiği zaman Türkiye'nin yanında haklı olduğu davalarda, konularda sağlam bir şekilde durmasını bekliyor. Bu açıdan ben bunu sadece Türkiye'nin NATO içindeki bir özel bir durumu olarak görmek istemiyorum. İttifakın içindeki en önemli husus güvenliğin bölünmezliği ilkesi. Bir devlet, ittifak üyesi tehdit algıladığı zaman bütün ortakların, müttefiklerin aynı hissiyat içerisinde hareket edip, aynı tepkiyi verebilme kapasitesi zaten NATO'yu güçlü kılan özelliğidir. Bu özelliğinin, korunması, NATO açısından çok kıymetli."

Türkiye'nin, son dönemde Suriye'de özellikle rejimin zulmü altında İdlib bölgesindeki yaşanan insani krizi durdurma, orada güvenliği tesis etme açısından tamamıyla uluslararası hukuk çerçevesinde harekat yürüttüğünü hatırlatan Çonkar, "Türkiye, özellikle askerlere yönelik saldırı ve şehitlerden sonra NATO'yu 4. madde kapsamında göreve çağırdı. Burada somut birtakım taleplerimiz var NATO'dan, bunlar şu an masada. Türkiye'de elbetteki bu kritik süreçte, ittifak dayanışmasının ortaya konulmasını önemsiyor. Bizler de bunun takipçisiyiz. Bu sınamalarda umut ediyorum ki NATO, doğru bir sınav verecektir ve Türkiye'nin kaygılarını doğru şekilde okuyarak atması gereken adımları zamanlıca atacaktır." diye konuştu.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi'nin de konuşma yaptığı panelde, NATO ve NATO'nun küresel güvenlikteki rolü ve faaliyetleri hakkında, üye ülkelerde farkındalık oluşturmayı, genç kesimi bilgilendirmeyi amaçlayan "WeAreNATO" kampanyasının tanıtım videosunun gösterimi yapıldı.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Haber
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Can Yaman Acun Ilıcalı Burcu Kıratlı
Spor Falcao Ünal Karaman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Nisan Avrupa Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: "Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 68. Yılı: Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" paneli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:32:43. #1.14#