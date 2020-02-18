18.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:58

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, NATO'nun, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunmasında vazgeçilmez bir aktör olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bak, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 68. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, NATO'nun, tarihin en başarılı savunma ittifakını oluşturduğunu, Türkiye'nin de bu ittifakta tam yetkiyle söz sahibi olduğunu belirtti.

NATO'nun, güvenlik sınamalarında bugüne kadar Türkiye'nin yanında yer aldığına işaret eden Bak, "NATO, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunmasında vazgeçilmez bir aktör olmaya devam etmektedir. Türkiye ve NATO, bir aile olarak gelecekteki güvenlik tehditlerine karşı birlikte çalışmaya devam edecektir. Şüphesiz Türkiye, bugüne kadar NATO'nun güvenlik şemsiyesinden faydalandığı gibi NATO operasyonları ile misyonlarına güçlü bir katılım göstererek ülkemizin bir güvenlik tüketicisi değil, güvenlik sağlayıcısı olma niteliğini somut bir şekilde ortaya koymuştur." dedi.

Bak, NATO PA'nın kurumsallaşmış parlamenter diploması kuruluşu olarak 60 yılı aşkın süredir diyalog temelinde faaliyet gösterdiğini, bu işlevi ile NATO'nun yumuşak gücünün önemli unsuru olmaya devam ettiğini kaydetti.

NATO PA Türk Delegasyonu olarak müttefik ülkelerdeki muhataplarıyla yakın iş birliği içinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini anımsatan Bak, NATO PA Türk Delegasyonu'nun, barış, istikrar ve güvenliğe her türlü desteği sağlama kararlılığıyla çalışmalarına en etkin şekilde devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA