Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Öztürk'ten 15 Temmuz mesajı Açıklaması
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Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Öztürk'ten 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Öztürk'ten 15 Temmuz mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) devletin içinden sökülüp atılmasıyla Türkiye'nin huzuru için önemli bir iş başarıldığını belirterek, "Hiçbir güç Türkiye'nin en hür, en güçlü, en itibarlı ve en müreffeh ülkelerden birisi...

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) devletin içinden sökülüp atılmasıyla Türkiye'nin huzuru için önemli bir iş başarıldığını belirterek, "Hiçbir güç Türkiye'nin en hür, en güçlü, en itibarlı ve en müreffeh ülkelerden birisi olmasını engelleyemeyecektir." dedi.

Öztürk, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım." dizelerini hatırlattı.

Bu dizelerin 15 Temmuz'un ve Türk milletinin ruhunu yansıttığını dile getiren Öztürk, "15 Temmuz'u Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi hürriyetine, demokrasisine, kişisel özgürlüklerine ve seçilmiş hükümetine sahip çıkması olarak özetleyebiliriz." diye konuştu.

Öztürk, devletin içine sızmış hain FETÖ şebekesinin sökülüp atılmasıyla Türkiye'nin güvenliği, huzuru, istiklali ve istikbali için çok önemli bir iş başarıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Hiçbir güç Türkiye'nin en hür, en güçlü, en itibarlı ve en müreffeh ülkelerden birisi olmasını engelleyemeyecektir. Türk milletinin hür iradesinin hak ve hukuk temelinde tecelli edeceği, demokrasimizin bütün dünyaya örnek olacak seviyeye ulaşacağından eminiz. Türkiye'nin 1952'den beri üyesi olduğu NATO da özünde bir demokrasiler ittifakıdır. İttifakın kurucu belgesi olan Washington Antlaşması'nda yer alan demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve bireysel özgürlükler NATO'nun temel değerleridir. Her biçimi ve tezahürüyle terörizm bu temel değerlere tehdit teşkil etmektedir."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 15 Temmuz gecesi darbe girişimini ilk kınayanlardan biri olduğunu hatırlatan Öztürk, Stoltenberg'in Türkiye ile dayanışma sergilediğini söyledi. Öztürk, Stoltenberg'in darbe girişimi sonrasında da Türkiye'yi ziyaret ettiğini, TBMM'nin bombalanan kısımlarını yerinde gördüğünü anımsattı.

Öztürk, bu yıl da darbe girişimine karşı Türk milletinin verdiği mücadeleyi yansıtan AA fotoğraflarını NATO'da sergilediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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