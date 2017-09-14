Türkiye'nin nar deposu hasada hazırlanıyor

100 bin tonun üzerinde narın üretildiği Antalya'da nar üreticileri hasat zamanının gelmesini dört gözle bekliyor



ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çiftçiler Ekim ayının ilk haftası başlayacak olan nar hasadı zamanını açılmasını dört gözle bekliyor. Çiftçiler, en çok ihracatın yapıldığı Rusya ile aradaki olumlu siyasi gelişmelerle birlikte nar fiyatında artış olacağını umut ediyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Ekim ayının 1-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen nar hasadının başlamasına sayılı günler kaldı. 100 bin ton üzerinde nar üretiminin gerçekleştiği Antalya'da, nar üreticileri bu yıl hasattan iyi miktarda para kazanabileceğini umuyor. En çok ihracatın gerçekleştiği ülkeler arasında yer alan Rusya ile Türkiye'nin arasındaki uçak krizi sonrası fiyatı 30 kuruşa kadar düşen nar için çiftçiler, bu yıl 1 ila 1,5 lira arasında olabileceğini umuyor. Çiftçiler, henüz tam olgunlaşmamış narlarına çocukları gibi bakarken, bir yandan da hasat zamanı başlangıcı olan 1 Ekim'i dört gözle bekliyor. Hasat zamanı içerisinde nar festivalinin de yaşandığı bölgede, en iyi nar üreticisine de çeşitli hediyeler veriliyor.

Hasatın 1 ya da 5 Ekim tarihleri arasında mevsim koşullarına göre başlayacağını söyleyen nar üreticilerinden Halil Baçak, hasat bittiğinde ise ağaçların budandığını söyledi. Narlarına günlük bakım yaptığını da belirten Baçak, bu yıl nar fiyatından umutlu olduğunu ifade ederek, "Tüccarlara veriyorum onlar buradan topluyorlar başka Avrupa ülkelerine gönderiyorlar. Geçen sene malımız çok ucuz gitti bütün çiftçiler zarar etti. Kilosu 300 ile 800 arası narımız gitti. Bizim malımızın yüzde 70'i 60'ı Rusya'ya gidiyor. Tüccarlar bize öyle söylüyorlar. Rusya ile kriz çıkınca bizim narımız elden alındı. En ucuz geçen yıl verdik. İnşallah bu yıl iyi olmasını bekliyoruz. Tüccarlara 30 kuruş ile 90 kuruş arası mal verdik. Tabi bunu masrafı çok oluyor. Bu yıl ki beklentim bin 200 ile bin 300 lira. Ama bu fiyata bile ben çiftçinin para kazanacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

25 senedir nar üretimiyle uğraşan çiftçilerden Ahmet Işık, bölgedeki halkın büyük bir kesiminin nardan geçim sağladığına dikkat çekti. Birinci sınıf narların Döşemealtı Çığlık bölgesinde yetiştiğini belirten Işık, "100 bin tonun üzerinde üretim elde edilir. En kaliteli nar da burada yetişir. Burasının rengini hiçbir taraftaki narlar almaz. Burada gördüğünüz nar hasat zamanına kadar kan gibi olur. Bilen kişiler burayı tercih eder" dedi.

Rusya, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine yüklü miktarda ihracat gerçekleştirdiğini belirten Işık, yeni hasat sezonu sonrası fiyat beklentisi olarak ise, "3-5 kuruş kazanabilmemiz için Bin 300 ile bin 500 lira fiyat olması lazım ki, çiftçinin kesesine bir miktar para girsin. Şunda komple zararına çalışıyoruz" diyerek ifade etti.

Genç: "Binlerce aile nar üretiminden geçimini sağlıyor"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de, "Tarım alanları bakımından son derece zengin olan Döşemealtı İlçemiz de nar üretimi önemli yer tutmakta. Binlerce aile nar üretiminden geçimini sağlıyor. Buna rağmen çiftçilerimiz büyük emek vererek yetiştirdiği narları maalesef değerinde satamıyor. Belediye olarak üreticilerimizi desteklemek amacıyla geleneksel hale gelen Döşemealtı nar festivali düzenliyoruz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı fuarlarda bölgemizin değeri olan narı da mutlaka geniş kitlelere tanıyor, anlatıyoruz. 23 Eylül tarihinde Çığlık Stadında düzenleyeceğimiz Nar Festivali'ne tüm dostlarımızı bekliyorum.