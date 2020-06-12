Türkiye'nin nanesi Gaziantep'ten
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Türkiye'nin nanesi Gaziantep'ten

Gaziantep gastronomi, sanayi ve ticaretin yanı sıra yöresel lezzetleriyle de göz dolduruyor.

Türkiye'nin nanesi Gaziantep'ten
12.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:19

Gaziantep gastronomi, sanayi ve ticaretin yanı sıra yöresel lezzetleriyle de göz dolduruyor.

Mutfakların vazgeçilmezi olan nane üretiminin büyük kısmı Nizip'te gerçekleşiyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin nanenin yanı sıra Antep fıstığı, zeytin ve zeytinyağının da üretim merkezi olduğunu söyledi.

Nanenin, Nizip Ticaret Borsası tarafından patentinin alındığını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda çiftçilerimiz nane üretimine ağırlık verdi. Türkiye'deki üretimin büyük kısmı ilçemizde gerçekleşiyor. Nane, sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Nizip'te üretilen nane, fıstık ağaçları altında kurutuluyor. Kendine has rengi ve kokusu var. Biz yerel yönetimler olarak üreticilerimizin yanında yer alıyoruz. Kooperatifleşme ile bölgedeki üreticileri bir araya toplayıp, nanenin ekilmesinden satışını bütün aşamalarında destek vereceğiz. Hak ettiği değeri alması için çalışacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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