Türkiye'nin müzeleri çevrim içi etkinliklerde buluşacak
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Türkiye'nin müzeleri çevrim içi etkinliklerde buluşacak

Türkiye'nin müzeleri çevrim içi etkinliklerde buluşacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'de müzelerin geleceği, düzenlenecek çevrim içi seminerlerde masaya yatırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM Türkiye Millî Komitesi ve Müzeciler Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek seminerlerin ilkinde, ICOM tarafından 2021 yılı için belirlenen "Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme (The Future of Museums: Recover and Reimagine" teması kapsamında sunumlar yapılacak.

Türkiye'nin birçok önemli müzesinden uzmanların katılacağı ağ seminerinin (webinar) başlıkları da; "Çağdaş Dünyada Müzeler Neyi Başarabilir?", "Müzenin Kurumsal Tasarımı ve Enstitü Müze Yaklaşımı", "Müzelerin Toplumsal/ Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik", "İklim Değişikliğinin Etkisinde Müzelerin Sürdürülebilirliği", "Müzelerde Dijital Dönüşüm/ Dijitalleşme/ Teknoloji" ve "Yeni Müzecilik Uygulamaları" olacak.

Troya Müzesi, Konya Müzesi, Alanya Müzesi, Gaziantep Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Aydın Müzesi, Kocaeli Müzesi, Van Müzesi ve Efes Müzesinin yanı sıra Rahmi M. Koç Müzesi, Doğançay Müzesi, Hacettepe Sanat Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Tire Kent Müzesi, İstanbul Üniversitesi-Müze Yönetimi Ana Bilim Dalı, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, Yapı Kredi Müzesi, İllüzyon Müzesi, İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi ile ICOM Türkiye, Müze Kumbaram ve Bursa Fetih Müzesinden 25 müzeci katılacak.

Seminerler 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Müzeler Günü'nün Diğer Etkinlikleri

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 18 Mayıs saat 14.00'de "Müzelerin Geleceği" temalı farklı bir ağ semineri daha gerçekleştirilecek. Seminere Arkeoloji Haber, Özel Satranç Müzesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri katılacak.

Ankara Üniversitesi Kıpır Kıpır Müze Gönüllüleri Ekibi de 18 Mayıs saat 19.00'da yine çevrim içi bir etkinlik düzenleyecek. Buluşma, Anadolu Medeniyetleri Müzesinin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla "53. Müze Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Alanya Müzesi ile Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mimarlık Bölümü iş birliğiyle 21 Mayıs saat 19.00'da "Alanya Müzesi: Geçmiş Gelecek" konulu çevrim içi seminer düzenlenecek.

Programa Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, Antalya Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Alanya Müzesi Müdürü Seher Türkmen, Arkeolog Gülcan Demir ve Y. Mimar Ömer Selçuk Baz katılacak. Progam 22 ve 23 Mayıs tarihinde yine çevrim içi çalıştay ve sergi ile devam edecek.

Müzeler Günü kapsamında bir haftaya yayılan ağ semirleri (webinar) serisi 22 Mayıs'ta Kocaeli Müzesince gerçekleştirilecek etkinlikle tamamlanacak.

Kocaeli Müzesinin yanı sıra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve ICOM Türkiye Millî Komitesi temsilcileri, Kocaeli Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümlerinden akademisyenlerin katılacağı seminerde Kocaeli çalışmaları konuşulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 18 Mayıs'ta sosyal medya hesapları üzerinden gün boyu müzeleri tanıtan ve ziyaretçileri davet eden içerik paylaşımlarında bulunacak.

Kaynak: Bültenler

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