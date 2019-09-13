13.09.2019 11:31

Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 40'ının karşılandığı Anamur'da muz hasadı başladı...Seralar havadan görüntülendi

Muz ithalatı gelecek sene bitecek

MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya: "Gelecek sene 650 bin tona ulaşarak ülke ihtiyacı karşılanır"

MERSİN - Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 40'ının karşılandığı Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl 250 bin ton muz rekoltesi bekleniyor. Anamur Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Çatkaya, "Ülkemizde yaklaşık 500 bin ton muz üretiyoruz. Gelecek yıl 650 bin tona ulaşırız. Ülkenin ihtiyacının tamamını yerli muz karşılar" dedi.

Hasadın başlamasıyla seralarda işçilerin dallardan bin bir emekle kestiği muzlar, daha sonra sarartma tesislerinde yıkanıyor, paketleniyor ve 7 gün sararmaya bırakılıyor. Seralardan çıkışı 5 lira ile 5 lira 30 kuruş arasında değişen muz, marketlerde 9,5 ile 11 liradan satılıyor.

MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya, Türkiye'nin yıllık 650 bin ton muz tükettiğini, bunun 250 bin tonunu Anamur'dan, 250 bin tonunu Türkiye'nin çeşitli illerinde üretilen muzlardan, 150 bin ton muzun ise ithal ederek karşılandığını söyledi.

"10 yılda 10 kat artış"

Çiftçilerin son 5 yılda muzdan para kazandığını aktaran Çatkaya, "Muz çiftçimiz son 5 yıldır alın terinin karşılığını alıyor ancak muz çiftçisinin üretimi hızla büyümekte, çoğalmakta. 10 yılda 10 kat artan üretim karşısında toptancı ve paketlemeci arkadaşlar henüz bu seviyeye gelemediler" ifadelerini kullandı.

"Talep çok"

Marketlerde aroması ve lezzeti güzel olduğu halde yerli muz yerine raf ömrü daha uzun ithal muzun satılmasının muz üreticilerini mağdur ettiğini kaydeden Hasan Çatkaya şunları söyledi:

"Yerli muzumuzun raf ömrü 15 gün. İthal muzun raf ömrü ise 2 ay. Gıdalar ve kimyasallar ile raf ömrü uzatılıyor. Bu kimyalar kesinlikle zararlı demiyoruz ama raf ömrü uzatılan her üründe mutlaka faydalı bakterilerde azalma olur. Faydalı bakteri vücudu koruyan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bizim tüketici vatandaşlarımız 30-35 yıldır ithal muz satın aldıkları için yerli muzun aromasını, lezzetini, tadını son 1-2 yıldır fark etmeye başladılar. Ciddi anlamda talep var ancak marketler yerli muzun raf ömrünün kısa olmasından dolayı, ithal muz raflarda var. Yerli muzun satılmadığı çok ciddi marketler var. Bunu Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Balıkesir'de, Adana'da ve Diyarbakır'a baktığımızda birçok markette yerli muzun satılmadığını görmekteyiz. Biz burada tüketici arkadaşlarımızdan ısrarla, marketlerden yerli muzu istemeleri, bitki besleme uzmanları ve beslenme sağlık uzmanlarına yerli muzun aromasının daha iyi olma sebeplerini uzmanlardan daha iyi öğrenirler."

"Bahçelerde yüzde 99 organik gübre"

Türkiye'de muz bahçelerinin son 5-6 yıldır çok arttığını ifade eden Çatkaya, "Muz bahçelerimiz 5-6 yıldır çoğalmakta. Yurt dışındaki muz bahçeleri 35-40 yıldır muz yetiştirmekte. Bu bahçeler yorulmuş durumda. Ciddi anlamda kimya ile beslenmekteler. Bizim bahçelerimizde yüzde 99 yerli organik gıdalar ile besleme yapılıyor" diye konuştu.

"Gelecek yıl 650 bin tona ulaşırız"

Ayrıca Çatkaya, gelecek yıl Türkiye'nin muz ihtiyacının tamamını ülkedeki seralardan karşılanacağını aktararak, "Ülkemizde yaklaşık 500 bin ton muz üretiyoruz. Gelecek yıl 650 bin tona ulaşırız. Ülkenin ihtiyacının tamamı yerli muz karşılamaktadır. Bahçemizde fiyatlar 5 ile 5 lira 30 kuruş arasında tüketici üreticiden gelip satın almakta. Marketlere baktığımızda ise yerli muzun 9 lira ile 11 lira arasında satıldığını görmekteyiz. Tüketicinin fiyatlarının son 2 yılda olduğu gibi artmayacağını gözlemlemekteyiz" şeklinde konuştu.

"Küçük çiftçimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz"

Anamur'da sağlıklı muz üretiminin 5 yıldır devam ettiğini aktaran MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya, muz sayesinde Anamur'da köyden kente göçün olmadığını anlatarak, "Sağlıklı üretim son 4-5 yıldır başladı ve böyle de devam edecek. Anamur'un nüfusunun yüzde 90'ı muz ve çilek gibi üretimlerdedir. Dolayısıyla çok ciddi durum var. Herkes kapısının önüne 5 dönüm 10 dönüm sera yapmış. Köyden kente taşınma burada muz ve örtü altı sera sayesinde Anamur ilimizden illere çok büyük taşınma olmamıştır. Nüfus korunmuştur. Dolayısıyla da biz küçük çiftçimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Kaynak: İHA