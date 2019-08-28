Türkiye'nin mutluluk cenneti doğal şehir Sındırgı sizi bekliyor

28.08.2019 16:30

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sıra dışı bir festival sizi bekliyor. Bu yıl 21. Gerçekleşecek Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından, yöresel oyunlara, ata sporu güreş ve ciritten Türkiye'de nam salmış isimlerin konserlerine kadar dolu dolu etkinliklerle süslenecek.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından yöresel kültürlere kadar birçok unsurun sergilendiği stantlar dört gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak. 10 ayrı ülke ve 12 şehrin katılımı ile yöre kültürünü yansıtan halk oyunları gösterileri katılımcılara kültür şöleni yaşatacak.

Sanat Günlerinin ilk gecesini Gece Yolcuları süsleyecek. 30 Ağustos Cuma günü ata sporu güreşler, 31 Ağustos Cumartesi günü ise popstar Hilal Sarı ve Gece Yolcuları sevenleri ile bir araya gelecek. Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yılı ve festivalin son günü anısına Cumhuriyet Meydanında gerçekleşecek İlyas Yalçıntaş konseri ise vatandaşlara coşku dolu dakikalar yaşatacak.

Festivale Bir Hatıra Bırakılacak

Dünya'da ve Kırkpınar' da nam salmış Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı gibi değerlere sahip Sındırgı ilçesinde 20. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat günleri kapsamında Türkiye'de bir olarak Güreş Evi açılmıştı. Bu yıl ise üç ayrı açılış yapılacak.

Çevre Yolunun Kocakonak girişinde yer alan Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcı anıtı 30 Ağustos Cuma günü, DSİ kavşağında yer alan, Festivale adını veren Yağcıbedir halısı ve leyleklerin yer aldığı anıt 31 Ağustos Cumartesi günü açılacak. Geçmiş yıllarda askerlik şubesi ve ilkokul olarak kullanılan yapılan restorasyon çalışmaları ile butik müze otel olarak dizayn edilen Kışla Müze Han'da 31 Ağustos Cumartesi günü kapılarını misafirlerine açacak.

Panayır ve Festival Bir Arada

Kocakonak Panayırı ve festival aynı tarihler arasında gerçekleşecek. Ata sporu Yağcıbedir Yağlı Güreşleri ile 30 Ağustos Cuma günü başlayacak Kocakonak panayırı, 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Cirit müsabakalarına da ev sahipliği yapacak. Bunun yanında panayırın vazgeçilmezi Lunapark da Kocakonak Panayır alanında kurulacak.

Sındırgı'dan Dünya'ya Kültür Yolculuğu

Sanat Günlerine adını veren 3000 yıllık kültür, ilmek ilmek duyguların, hasretlerin işlendiği, her bir motifi ayrı bir anlam içeren Yağcıbedir halıları Dünya'ya tanıtılacak. En güzel Yağcıbedir halıları bu festivalde seçilecek ve ziyaretçiler hikâyeleri dinleme fırsatı bulacak.Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar Sındırgı'da sanatı buluşturacak. Festivale katılacak 10 ayrı ülke ve 12 ilin halk oyunları gösterileri ise Cumhuriyet Meydanında kültür şölenine dönüşecek. Yöre halkı tarafından canlandırılan yöresel düğün, gelin çıkarma, Sındırgı gelinlikleri defilesi, düğün güreşi, deve oyunları ve halk oyunları ile Sındırgı'nın yöre kültürü uluslararası anlamda tanıtılacak.

Sındırgı Halkı Festivaline Sahip Çıkıyor

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın organizasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, esnaflar ve Sındırgı halkı birlikte hareket ederek festivali muhteşem bir birlikteliğe çeviriyorlar. İlçede yaşayan vatandaşlar da ellerinden gelen gayreti göstererekilçeye gelen konukları ve ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlıyorlar. Sındırgı'lı bayanlar yöresel lezzetleri stantlarda konuklara sunuyor.

İlçede bulunan üç ayrı atlı cirit spor kulübü Cirit organizasyonlarını, Avcılar Kulübü ise tek kurşun atış yarışlarının organizasyonunu üstleniyor. Dört gün süren festivalin harcama giderleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe de bulunan esnaf ve sponsor şirketler tarafından sağlanıyor. Bu sayede yöre halkı kendi evinde kültürünü uluslararası anlamda tanıtmış oluyor.

Kısacası herkese hitap eden dolu dolu bir festival ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye'nin En Özel Sesleri Bu Festivalde

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanında beş gün boyunca festival akşamları muhteşem konserler ile renklenecek. 31 Ağustos Cumartesi günü popstar Hilalve Gece Yolcuları, 1 Eylül Pazar günü Dursunbey Barana Gecesi, 2 Eylül Pazartesi Yetenksizsiniz yarışması birincisi Hayatın Ritmini Yakala grubu ve yörük kızı Fatoş Kadıoğlu, 3 Eylül Salı günü ise Grup 22, Mustafa Ayan ve İlyas Yalçıntaş sevenleri ile buluşacak. Yerelden Ulusala birçok sanatçı bu festivalde sahne alacak.

Tek Kurşun Atışlarında Heyecan Dolu Bir Yarışma Gerçekleşecek

Avcılar ve Atıcılar Kulübü işbirliğinde gerçekleşecek tek kurşun atış yarışması da meraklıların katılımı ile gerçekleşecek. Bu kapsamda Balıkesir'in ilk atış poligonu da Sındırgı'da oluşturuldu.

İlçenin tanıtımına büyük önem ve turizm alanında ilçenin önemli ölçüde gelişmesini sağlayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Doğal şehir Sındırgı'da vatandaşlarımız ve dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz için dolu dolu bir etkinlik planladık. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri ön planda tuttuğumuz 21. Uluslararası Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günlerini her kesime hitap edecek etkinliklerle süsledik. Sındırgı'ya gelen konuklarımız sıcak ve samimi insanlarımızla karşılaşacak. Eşsiz doğal güzelliklerin içerisinde huzur dolu bir tatil ve festivali yaşayacak. Sanat Günlerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyemizin ana sponsorluğunda ve çeşitli firmaların sponsorluk desteği ile gerçekleşecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım Yücel Yılmaz olmak üzere katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Termaliyle, doğal güzellikleri ve samimi insanları ile Türkiye'nin mutluluk cenneti Sındırgı'da unutulmayacak bir festival sizleri bekliyor. " dedi.

Kaynak: Bültenler