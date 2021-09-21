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"Türkiye'nin Mühendis Kızları" SOCAR Türkiye iş birliğiyle güçleniyor

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını hedefleyen "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesine SOCAR Türkiye'nin verdiği destekle kimya mühendisliği öğrencileri de başvurabilecek.

Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını hedefleyen " Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesine SOCAR Türkiye'nin verdiği destekle kimya mühendisliği öğrencileri de başvurabilecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Limak Vakfı, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın paydaşlığında 2015 yılından bu yana yürütülen projenin üniversite programında, mühendislik fakültelerinde okuyan geleceğin kadın mühendis adayı öğrencilerine burs imkanıyla birlikte kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programları, online İngilizce dil eğitimi, staj ve istihdam gibi imkanlar sunuluyor.

Bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin kabul edildiği projeye, bu sene SOCAR Türkiye'nin desteğiyle kimya mühendisliği eğitimi alan öğrenciler de eklendi. Proje kapsamında burs imkanından yararlanacak kimya mühendisliği öğrencilerine, SOCAR Türkiye online eğitimler ve staj olanakları konularında da destek verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, projenin iş birlikleriyle geliştiğini, gönüllü destekçilerin katkılarıyla her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek, "SOCAR Türkiye ile yaptığımız iş birliği sayesinde, projemize bir mühendislik dalını daha ekledik. Böylece daha fazla sayıda kadın mühendis adayına ulaşmış ve sosyal etkiyi artırma yolunda bir adım daha atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Mühendis Kızları üniversite programına, mühendislik fakültelerinin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine ve kimya mühendisliği bölümlerinde birinci, 2'nci ve 3'üncü sınıfta okuyan kız öğrenciler 10 Ekim'e kadar başvurabilecek.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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