"türkiye'nin mühendis kızları" projesi eğiticilerine eğitim

28.08.2019 13:06

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin Lise Programı kapsamında düzenlenen "Eğitimcinin Eğitimi" modülü, 24-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla,2015 yılında Limak Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ortaklığında hayata geçirilen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi faaliyetlerine devam ediyor.

"25 okuldan farklı branşlardaki 50 öğretmen katıldı"

Projenin lise programı kapsamında düzenlenen "Eğitimcinin Eğitimi" modülü, 24-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi.Erken yaşlarda oluşan mesleki tercihlere yönelik kalıp yargıları dönüştürmek ve toplumun daha geniş kesimlerinde farkındalık yaratmak hedefiyle düzenlendiği belirtilen eğitime, Türkiye'nin 10 farklı ilindeki (Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Samsun) 25 okuldan farklı branşlardaki 50 öğretmen katıldı.

Projenin Lise Programı kapsamında iş birliği yapılan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından yürütülen "Eğitimcinin Eğitimi"ne katılan öğretmenler, 4 gün boyunca mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi alanında çalışmalar yaptı. Öğretmenler ayrıca, mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler aracılığıyla, öğrencilerin mühendislik mesleğini seçmeleri halinde elde edecekleri gelecek fırsatlarını tanıdı.

"Daha çok kızın mühendislik tercih etmesini amaçlıyoruz"

Proje kurucusu ve ev sahibi olarak programın ilk açılış konuşmasını yapan Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Server Koç, "Eğitimcinin Eğitimi modülüyle başlayan Lise Programımız yoluyla daha çok kız öğrencinin kalıp yargılardan sıyrılarak yetenek ve ilgileri doğrultusunda mühendislik tercihi yapabilmesini amaçlıyoruz" dedi.

UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu da, "Limak ile beraber yürüttüğümüz ve başarı hikayeleri ile dolu TMK projesi, bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlandı. Bir yandan üniversite programı ile geleceğin mühendisleri olacak gençleri destekliyor diğer yandan iş dünyasında, özel sektör için toplumsal cinsiyet eşitliği ana akımlaştırması programını hayata geçiriyor" diye konuştu.

Proje kapsamında yer alan Lise Programı'nın TMK'nın bütüncül vizyonunun çok önemli bir parçası olduğunu belirten Rodoplu, kız ve erkek öğrencilerin mühendislik mesleğini seçerken, eğitim sürecinde ve mesleği icra ederken eşitlikçi bir vizyonla mühendislik alanını dönüştürmelerinin önemini vurguladı.

Program hakkında bilgi veren Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Eğitim Direktörü Arzu Atasoy, "Sizlerle, bu dört günlük eğitimimizin ardından bir yıl sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu eğitimde deneyimleyeceğiniz uygulama, yöntem ve araçları, okulunuzdaki diğer öğretmenlerle paylaşmanızı, öğrencilerinizle derslerinizde ve bireysel görüşmelerinizde kullanmanızı umuyor, velileri çocuklarının meslek seçimlerinde doğru, etkili şekilde yönlendireceğinize inanıyoruz" dedi.

Pilot uygulamaları 2017 yılında Hatay'da başlayan ve 2018'de 10 ilde (Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Muğla, Siirt) toplam 50 lisede 20 bin öğrenciye ulaşan TMK Lise Programı; Eğitimcinin Eğitimi modülüyle başlangıcını yaptığı yeni döneminde de farkındalık yaratıcı "Karar Senin" oyunu, sanal gerçeklik uygulamaları ve her bir okulda gerçekleştirilecek rol model buluşmaları ile yıl boyunca faaliyetlerini sürdürecek. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA