Türkiye'nin MS hastalığı üzerine ilk podcast serisi "beniMSesim" başladı.

• Türkiye'nin dört bir yanından 56 MS uzmanı ve 7 farklı uzmanlık alanından konukların ağırlandığı "beniMSesim" podcast serisinin moderatörlüğünü Yekta Kopan üstleniyor.

İstanbul, 25 Aralık 2020 - Multipl Skleroz (MS) hastalarına destek olmak ve hastalıkla ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşılmasını sağlamak amacıyla Türkiye MS Derneği ve Novartis iş birliğiyle "beniMSesim" podcast serisi hayata geçirildi. Türkiye'nin MS hastalığı üzerine ilk podcast serisi olan beniMSesim ile MS hastaları ve hasta yakınlarına her kanaldan ulaşılması, hastalıkla ilgili doğru bilgilerin aktarılması ve ihtiyaç duyabilecekleri konularda onlara destek olunması amaçlanıyor.

Novartis'in 2013 yılında MS hastaları ve yakınları için hazırladığı Yol ArkadaşıMSın platformu kapsamında başlatılan beniMSesim podcast serisinin moderatörlüğünü Yekta Kopan üstleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından 56 MS uzmanı ve 7 farklı uzmanlık alanından konukların ağırlandığı podcast serisi, 28 bölümden oluşuyor. MS hakkında genel bilgiler, MS ve tipleri, MS ve Covid-19, MS ve uyku, MS ve çocuk, MS ve kadın, MS ve aşılar gibi daha pek çok konunun yer aldığı serinin yeni bölümleri her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 19.00'da Spotify ve Karnaval'dan yayınlanacak.

MS hastalığıyla ilgili toplumda farkındalık yaratmanın önemine vurgu yapan Türkiye Multipl Skleroz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Melih Tütüncü, projeyle ilgili şunları söyledi: "Her yıl MS hastaları ve yakınlarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli farkındalık projeleri hazırlıyoruz. Bu yıl küresel salgının aramıza koyduğu mecburi mesafeler sebebiyle dijital bir farkındalık projesi hayata geçirmek istedik. beniMSesim podcast serisiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki MS hastalarının sesi olmayı hedefliyoruz. Onlar bu yolculukta yalnız değiller."

beniMSesim podcast serisini başlatmaktan mutluluk duyduklarını belirten Novartis Nöroloji İş Birimi Direktörü Berrak Yücel, "2013 yılında MS hastaları ve yakınlarına destek olmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için Yol ArkadaşıMSın platformunu kurduk ve birçok başarılı projeye imza attık. Bu yıl da platform kapsamında Türkiye MS Derneği iş birliğiyle "beniMSesim" podcast serisini hayata geçirdik. Projemizin içeriğini MS hastaları ve yakınlarının yorumları ve ihtiyaçlarına göre oluşturduk. beniMSesim'le amacımız, MS'li bireyler ve yakınlarının MS ile ilgili doğru ve güncel bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak. Siz de sosyal çevrenizle paylaşarak daha fazla MS'linin beniMSesim podcast serisinden faydalanmasını sağlayabilirsiniz" dedi.

Spotify ve Karnaval'daki beniMSesim Podcast Kanalları:

https://open.spotify.com/show/07sulhbOkGpXNuIH6rwodp?si=7gqoRUmySiWsf5UU6a1a7w

https://karnaval.com/programlar/benimsesim

BeniMSesim Podcast Serisine Katkıda Bulunan Uzmanlar:

Prof. Dr. Aksel Siva, Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Prof. Dr. Gülşen Akman, Prof. Dr. Rana Karabudak, Prof. Dr. Yeşim Beckmann, Prof. Dr. Serhan Sevim, Prof. Dr. Murat Terzi, Prof. Dr. Sabahattin Saip, Prof. Dr. Cavit Boz, Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman, Prof. Dr. Münife Neyal, Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, Prof. Dr. Mefkure Eraksoy, Doç. Dr. Aysun Soysal, Prof. Dr. Levent Sinan Bir, Prof. Dr. Murat Kürtüncü, Prof. Dr. Aylin Akçalı, Uzm. Dr. Sıla Usar, Prof. Dr. Ayşe Altıntaş, Prof. Dr. Özgül Ekmekçi, Doç. Dr. Haluk Gümüş, Prof. Dr. Nefati Kıyılıoğlu, Prof. Dr. Nur Yüceyar, Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay, Doç. Dr. İrem Tiftikçioğlu, Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, Prof. Dr. Aslı Tuncer, Öğretim Üyesi Dr. Melih Tütüncü, Öğretim Üyesi Dr. Cihat Uzunköprü, Öğretim Üyesi Dr. Sedat Şen, Dr. Mehmet Yörübulut, Öğretim Üyesi Dr. Tuncay Gündüz, Uzm. Dr. Mesrure Köseoğlu, Prof. Dr. Aysun Ünal, Doç. Dr. Uğur Uygunoğlu, Doç. Dr. Bilge Piri Çınar, Uzm. Dr. İlknur Aydın Cantürk, Doç. Dr. Belgin Balcı, Doç. Dr. Emin Özcan, Doç. Dr. Erkingül Birday, Öğretim Üyesi Dr. Şeyda Figül Gökçe, Uzm. Dr. Alp Sarıteke, Doç. Dr. Serkan Demir, Prof. Dr. Burcu Altunrende, Prof. Dr. Azize Esra Gürsoy, Doç. Dr. Burcu Yüksel, Doç. Dr. Levent Öcek, Doç. Dr. Gülnur Uzuner, Doç. Dr. Aslı Köşkderelioğlu, Prof. Dr. Nilüfer Kale İçen, Prof. Dr. Kadriye Ağan, Doç. Dr. Bilgin Öztürk, Doç. Dr. Meral Seferoğlu, Uzm. Dr. Ali Özhan Sıvacı, Prof. Dr. Belgin Koçer, Uzm. Dr. İpek Güngör Doğan, Prof. Dr. Şahin Kabay, Prof. Dr. Sıla Akhan.

Yol ArkadaşıMSın Dijital Platformu Hakkında

Türkiye MS Derneği ve İzmir MS Derneği tarafından Novartis iş birliğiyle 2013 yılında hayata geçirilen "Yol ArkadaşıMSın" dijital platformu MS'li bireylerin paylaşımları ve uzmanların bilgilendirici videolarından oluşuyor. 350'den fazla videoyla ilk tanıdan itibaren MS hastalığına dair pek çok konuya değiniliyor. "Yol ArkadaşıMSın" platformunda ayrıca psikiyatrist, avukat ve insan kaynakları uzmanları gibi gönüllü profesyonellerin MS'li bireylerin iş, özel ve sosyal yaşama dahil olmaları için önemli önerileri yer alıyor. "Yol ArkadaşıMSın" platformuyla, MS'li bireylere yol arkadaşlığı yapmak ve onlara en doğru bilgiyi ulaştırmak hedefleniyor. Bu kapsamda geliştirilen MS ile ilgili kapsamlı bilgi içeren Gülümseten Turne, MS'li miniklere hastalığı anlatmak için hayata geçirilen Mini Süperler ve Türkiye'nin ilk MS dizisi Melek ile Serhat gibi MS farkındalık projelerine platform üzerinden ve platformun sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için:

www.yolarkadasimsin.com

www.facebook.com/yolarkadasimsincom

www.instagram.com/yolarkadasimsin.ms

Multipl Skleroz (MS) Hakkında

Kısaca MS olarak bilinen Multipl Skleroz, merkezi bir sinir sistemi hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşurken, bu hastalığa beynin ve omuriliğin birden çok yerinde görülmesinden dolayı multipl; yani çoklu, hasar gören yerlerde doku sertleşmesinden oluşmasından dolayı da skleroz; sertleşme adı veriliyor. MS'te merkezi sinir sistemindeki yapıların hasarlanması sonucunda beynin ve omuriliğin, görme, konuşma ve yürüme gibi vücut fonksiyonları üzerindeki kontrol kabiliyeti olumsuz etkilenirken, hastalık görme bozukluğu, güç veya denge kaybı, konuşma bozuklukları, yorgun hissetme, uyuşma veya karıncalanma hissi gibi belirtilerle de ortaya çıkabiliyor. Toplumda en sık 20-40 yaşları arasında olmak üzere kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor. Türkiye'de tam bilinmemekle birlikte 70 bin MS'li olduğu tahmin ediliyor. MS kişiden kişiye değişik özellikler gösterdiği için, belirtiler ve ataklar farklı seyredebiliyor. MS konusunda bilinçli olmak, zamanında tanı ve tedavi ile düzenli takip ve sağlık uzmanlarıyla iş birliği MS hastalarının uzun ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlıyor.

Novartis Hakkında

Sağlık alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Novartis, Türkiye'de de ilaç sektörünün lider firmalarından biri. Merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Novartis, bilim ve teknolojiyle geliştirdiği dönüştürücü tedaviler ve yenilikçi ilaçlar ile jenerik ve biyobenzer ilaçlardan oluşan geniş ürün portföyüyle hastaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyor. Yenilikçi ilaç geliştirme alanında Ar-Ge yatırımlarıyla dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Novartis, ürünlerini dünya çapında 750 milyondan fazla kişiye ulaştırarak yeni tedavilerin geniş kitlelere erişimini sağlıyor. 2019 yılında Novartis Grup, 47,4 milyar dolarlık net satış rakamı elde etti. Dünya genelinde 145'in üzerinde ülkede faaliyet gösteren Novartis, tüm grup şirketlerinde yaklaşık 109.000 kişiye istihdam sağlıyor. Novartis, Türkiye'de 2.000'in üzerinde çalışanı ile 1955 yılından bu yana üretim, pazarlama ve ilaç Ar-Ge'si faaliyetlerini yürütüyor. Daha fazla bilgi için, www.novartis.com.tr

Novartis Türkiye'yi sosyal medyada takip etmek için:

www.instagram.com/novartisturkiye/

www.twitter.com/NovartisTurkiye

www.youtube.com/user/NovartisTurkiye

www.flickr.com/photos/novartisturkiye

www.facebook.com/NovartisTR/