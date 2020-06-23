Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar: "(Rusya ile) Uçuşların temmuz ayı içerisinde başlamasını...
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar: "(Rusya ile) Uçuşların temmuz ayı içerisinde başlamasını...

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında durdurulan Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların en kısa zamanda tekrar başlatılması için iki ülke yetkililerinin yakın temasta olduğunu belirterek, "Kesin tarih belirlenmemiş olsa da...

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar:
23.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:23

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında durdurulan Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşların en kısa zamanda tekrar başlatılması için iki ülke yetkililerinin yakın temasta olduğunu belirterek, "Kesin tarih belirlenmemiş olsa da uçuşların temmuz ayı içerisinde başlamasını ümit ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Samsar, Rus haber ajansı İnterfax'a verdiği mülakatta, Türkiye'ye seyahat edecek Rus vatandaşlarını en iyi ve güvenli şekilde ağırlayabilmek için turizm tesislerinin tümünde gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Alınan önlemleri yerinde incelemek üzere Rus yetkililerden oluşacak bir heyeti Türkiye'ye davet ettiklerini belirten Samsar, "2020 yaz sezonundan itibaren geçerli olacak 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri, Dışişleri bakanlıklarımızın katkıları ve tüm sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna kadar geniş yelpazede alınacak tedbirleri kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

Samsar, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilecek bu sertifikanın, hava yolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçlarıyla konaklama ve yeme-içme tesislerinde üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiğini belgeleyeceğini belirtti.

Turizm sektörünün tüm boyutlarını kapsayan önlemleri Rus yetkililerle paylaştıklarına işaret eden Samsar, şunları kaydetti:

"Salgının iki ülkede de kontrol altına alınması ve yaklaşan turizm sezonu da göz önünde bulundurulduğunda, uçuşların en kısa zamanda tekrar başlaması için iki ülke yetkilileri yakın temas içindeler. Kesin tarih belirlenmemiş olsa da uçuşların temmuz ayı içerisinde başlamasını ümit ediyoruz. Rusya ile uçuşların 15 Temmuz'da başlatılması için Türk tarafı olarak Rusya'ya öneride bulunduk. Bu konuda Rus dostlarımızın yanıtını bekliyoruz."

"Antalya il sınırları içinde son 15 gündür tespit edilen ortalama vaka sayısı 4"

Samsar, gerekli önlemler alındığı takdirde virüsün bulaşıcılığından korunmanın mümkün olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'ye gelecek ziyaretçilerin havaalanından itibaren, kullanacakları taşıtlar, konaklayacakları oteller ve gidecekleri restoranların salgınla mücadele kapsamında gerekli mevzuat düzenlemesinin yapıldığını belirtti.

Türkiye'de salgının ilk gününden bu yana ülke genelinde sıkı tedbirlerin uygulandığını ve günlük vaka sayısının düşmeye devam ettiğini kaydeden Samsar, "Mevcut vakaların ise tatil beldelerimizde görülmediği bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu beldelerimizdeki vaka sayısı çok düşük veya yok denecek kadar az. Örnek vermek gerekirse, Rus dostlarımızın en sevdiği yerler arasında bulunan Antalya il sınırları içinde son 15 gündür tespit edilen ortalama vaka sayısı 4, Aydın'da 3, Muğla"da 2." şeklinde konuştu.

Samsar, Türkiye'ye daha önce seyahat eden kişilerin, ülkedeki sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğunu müşahede edebildiğine işaret ederek, Türkiye'de, Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerini geride bırakacak kuvvetli bir altyapı ve alanında uzman doktorların olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Her şey dahil sisteminin "açık büfe" uygulamasına devam edileceğini aktaran Samsar, "Mutfaktaki hijyen durumu sürekli denetlenecek. Otellerde yemek alımları sırasında misafirlerimiz yemeklerini kendileri almayacak, arzu ettikleri yemekler kendilerine servis edilecek. Bunun dışında 'her şey dahil' sisteminin temelini teşkil eden yeme-içme uygulamalarında bir farklılık yaşanmayacak." ifadesini kullandı.

"Rusya ile temas ve iş birliğimiz turizm alanıyla sınırlı değil"

Türkiye'nin geçen yıl 51,7 milyon turisti ağırladığını hatırlatan Samsar, bu yıl salgınla mücadele süreci nedeniyle bu aşamada turist sayılarına ilişkin tahminde bulunmanın güç olduğunu ancak turizmde lider ülke Türkiye'nin yine çok sayıda turisti ağırlayacağını tahmin ettiklerinin altını çizdi.

Samsar, salgının sebep olduğu ekonomik zorlukları aşmak için de ülkelerin iş birliği yapması gerekeceğinin önemine değinerek, "Bu konuda Rusya ile temas ve iş birliğimiz turizm alanıyla sınırlı değil. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi tüm zorluklara rağmen geliştirebilmek için iki ülke olarak gayretlerimizi her zamanki gibi yoğun şekilde sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Türk turistlerin de Rusya'ya ilgi gösterdiğini vurgulayan Samsar, Rusya tarafından Türk vatandaşlarına yönelik halen uygulanmakta olan vize rejiminin bu potansiyelin gerçek anlamda ortaya çıkmasında en büyük engeli teşkil ettiği yorumunda bulundu.

Samsar, "Rusya tarafından Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmesini müteakip, Türkiye'den Rusya'ya seyahat edecek turist sayısında ciddi artış gözlemleyeceğimize inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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