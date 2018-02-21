Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, Rus Bakan Yardımcısıyla Görüştü
AFRİN HAREKATI'NDA 33. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, Rus Bakan Yardımcısıyla Görüştü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov ile görüştüğü bildirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, Rus Bakan Yardımcısıyla Görüştü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov ile görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diriöz ile İvanov'un Moskova'da bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ve uluslararası konuları istişare ettikleri belirtildi.

Tarafların, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ifade edilen görüşmede, Türk ve Rus vatandaşlarının karşılıklı olarak seyahatlerinin basitleştirilmesi konusunun da ele alındığı kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et