Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti
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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın yaralıları ziyaretinden detay MOGADİŞU - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti.

29.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:25
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti

'nin Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın yaralıları ziyaretinden detay

MOGADİŞU - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, 'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti
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