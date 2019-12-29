Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın yaralıları ziyaretinden detay MOGADİŞU - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti.
29.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:25
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın yaralıları ziyaretinden detay
MOGADİŞU - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti.
Kaynak: AA