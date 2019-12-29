Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi
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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın açıklamaları MOGADİŞU - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi.

29.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:03
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi

'nin Büyükelçisi 'ın açıklamaları MOGADİŞU - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, saldırıda yaralanan Türk vatandaşları hakkında bilgi verdi
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