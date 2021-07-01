Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, iki Somalili bakanla görüştü
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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, iki Somalili bakanla görüştü

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, iki Somalili bakanla görüştü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Abdiwahab Ugas Hussein Ugas Khalif ve Balıkçılık ve Denizcilik Bakanı Abdillahi Bidhaan Warsame ile görüştü.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Abdiwahab Ugas Hussein Ugas Khalif ve Balıkçılık ve Denizcilik Bakanı Abdillahi Bidhaan Warsame ile görüştü.

Büyükelçi Yılmaz, Mogadişu büyükelçiliğinin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Bakan Khalif ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Yılmaz, "İki ülkemizin (Türkiye ve Somali) çalışma bakanlıkları arasındaki teknik iş birliğini geliştirme fırsatlarını değerlendirdik." ifadesine yer verdi.

Büyükelçi Yılmaz, ayrıca Somali Balıkçılık ve Denizcilik Bakanı Warsame ile de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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