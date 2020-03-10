Türkiye'nin milyon dolarlık kritik teknolojilerine Türk bilim kadınları imza atacak
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'nin milyon dolarlık kritik teknolojilerine Türk bilim kadınları imza atacak - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Türkiye'nin milyon dolarlık kritik teknolojilerine Türk bilim kadınları imza atacak

TÜBİTAK'ın lider araştırmacılar burs programı kapsamında yurt dışından Türkiye'ye dönen 4 kadın akademisyen, ülke için stratejik öneme sahip teknolojilerin geliştirilmesi için ODTÜ'de bilimsel çalışmalar yürütecek.

10.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:26
Türkiye'nin milyon dolarlık kritik teknolojilerine Türk bilim kadınları imza atacak

TÜBİTAK'ın lider araştırmacılar burs programı kapsamında yurt dışından Türkiye'ye dönen 4 kadın akademisyen, ülke için stratejik öneme sahip teknolojilerin geliştirilmesi için ODTÜ'de bilimsel çalışmalar yürütecek.

Dünyanın önde gelen araştırma laboratuvarlarından biri olan ABD'deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında doktora sonrası araştırmalarını tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Eda Aydoğan, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde radyasyona ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı yeni nesil malzemeler geliştirmek ve imalat sanayinde kullanmak üzere akademik çalışmalar yürütmeye başladı.

Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji, uzay ve havacılık uygulamaları için kullanılan mevcut malzemelerin servis sıcaklıklarının 1000 derece ile sınırlı olduğunu, nanoparçacıklı yeni bir malzeme olan refrakter yüksek entropili alaşımların ise yüksek radyasyon ve korozyon direnci ile birlikte 1600 dereceye kadar dayanabilen özellikleriyle öne çıktığını anlattı.

Yeni nesil malzemelerin olağanüstü özelliklerinin geleneksel yöntemlere göre pek çok avantajı beraberinde getirdiğini belirten Aydoğan, şu bilgileri verdi:

"ODTÜ'de yürüteceğim projede, yüksek radyasyon ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanılabilecek malzemeler geliştirip bunları yenilikçi ergitme ve soğuk spreyleme eklemeli imalat yöntemleriyle üretmeyi hedefliyorum. Bu proje, bilimsel açıdan yenilikçiliği ve ülkemizin stratejik olarak kritik teknolojilerde ulusal ve uluslararası yeterliliği üzerindeki yüksek etkisi nedeniyle öneme sahip."

Türkiye'nin teknolojik gelişimine büyük veri desteği

Dr. Öğretim Üyesi Alev Atak ise yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve ağ bilimini finans, ekonomi ve büyük veri ile birleştiren teknikler ve modeller üzerine çalışmak üzere ODTÜ'ye geldiğini anlattı.

İngiltere'de bulunduğu sürede İngiliz hükümetinin desteklediği yüksek frekanslı bilgi ağının bilgisayar temelli dijital parasal transferlerinin finansal piyasalar üzerindeki etkisi üzerine çalışan araştırmacılardan biri olduğunu ifade eden Atak, şöyle konuştu:

"Araştırma sonuçlarım ve iletişimde olduğum bilim insanlarından edindiğim deneyimlerle Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine büyük veri alanında katkıda bulunabileceğime inanıyorum. Hızlı gelişen dijital dünyada büyük verinin anlaşılmasının ve uygulanmasının kalkınma ile ilgili bağlantısı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Yeni nesil verimli piller ile sinir bilim alanlarında çalışacaklar

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Toparlı da ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesinde hidrojen üretimini daha verimli hale getirmek için çalışmalar yaptı. ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde görev yapmak üzere Türkiye'ye dönen Toparlı, burada yeni nesil verimli pil üretimi üzerine çalışmalar yapacak.

ABD'deki Stanford Üniversitesinden ülkeye gelen Dr. Öğr. Üyesi Sezen Kışlal ise araştırmalarını ODTÜ Psikoloji Bölümünde devam ettirecek. Kışlal, dönüşümsel sinir bilim alanlarında araştırmalar yürütecek.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Virüsten 463 kişinin öldüğü ülkenin tamamı karantina altına alındı Haber
Virüsten 463 kişinin öldüğü ülkenin tamamı karantina altına alındı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Altun
Magazin Dilek Yaman Berkay Şahin Haluk Levent Haluk Bilginer
Spor Podolski Tamer Tuna Adem Büyük Ünal Karaman Berkay Şahin
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Türkiye'nin milyon dolarlık kritik teknolojilerine Türk bilim kadınları imza atacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:45:23. #1.15#