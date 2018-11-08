Türkiye'nin Milli Uçağı Milli Jet Motoruyla Uçacak (2)

Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TR Motor şirketi arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bugünkü imzayla özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirilmesi sürecimizi başlatmış oluyoruz" dedi.

SSB ile TR Motor şirketi arasında Milli Muharip Uçak motorunun üretimi için anlaşma yapıldı. SSB'de düzenlenen imza töreninde konuşan TR Motor Genel Müdürü Osman Dur, bu kritik projenin uzun sürede de olsa adım adım gerçekleştirileceğini söyledi.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise, 5'inci Nesil Savaş Uçağı Geliştirme Projesi'nin önemli bir kilometre taşını hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye, güç sistemleri konusunda çeşitli platformlardaki motorların özgün olarak geliştirilmesi konusunda çok yönlü projeler yürütmekte. Milli Muharip Uçağımızın da nihai olarak motorunun yerli bir motor olması gibi bir amacımız ve hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek üzere yerli bir şirket kurup tamamen özgün bir motorun geliştirilmesi sürecine başlatmak üzere TR Motor adlı şirketimiz kuruldu ve 7 ay önce kadar faaliyet geçti. Nihai hedefte şu ana unsurlar çok önemli. Öncelikle motorumuzun hiçbir yabancı ülke kısıdına tabi olmaması. Asıl amacımız, tüm teknolojik unsurlara tamamen hakim olabilmemiz ve milli olarak geliştirilmesi ve fikri mülkiyet hakları açısından da tamamen devletimize ait ve tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş fikri mülkiyet haklarının Türkiye'nin inhisarında olması ve uygulanması. Asıl amacımız bu."

'ÖZGÜN GELİŞTİRME İÇİN 10 YILA YAKIN SÜREDEN BAHSEDİYORUZ'

Projenin çok kısa sürede bitmesini beklemediklerini ifade eden Prof. Dr. Demir, daha sonra şunları söyledi:

"Bu konulara çok yeni başladık ve mesafemiz oldukça fazla. Özgün geliştirme için 10 yıla yakın bir süreden bahsediyoruz. Bugünkü imzayla özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirilmesi sürecimizi başlatmış oluyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

-İmza töreninden görüntü

TR Motor Genel Müdürü Osman Dur konuşma

-SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuşma

-Sözleşme imzalanması

-Toplu fotoğraf çekimi

-Milli muharip uçak tanıtım görüntüsü

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -