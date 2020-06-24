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Türkiye'nin milli helikopter motoru için test altyapısı sözleşmesi imzalandı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri olan Gökbey'in motor ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere yürütülen Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak test altyapıları için TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile TEKFEN Mühendislik AŞ arasında sözleşme imzalandı.

Türkiye'nin milli helikopter motoru için test altyapısı sözleşmesi imzalandı
24.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:12

Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri olan Gökbey'in motor ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere yürütülen Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak test altyapıları için TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile TEKFEN Mühendislik AŞ arasında sözleşme imzalandı.

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKFEN Mühendislik AŞ ile TEI arasında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilmekte olan Gökbey Genel Maksat Helikopteri'nin motor ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere TEI'nin yürüttüğü Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak test altyapıları için TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde iş birliği sözleşmesine imza atıldı.

İmza törenine TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Faruk Akşit ve TEKFEN Mühendislik Genel Müdürü Fatih Can'ın yanı sıra iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Sözleşme kapsamında kurulacak test tesisleri için TEKFEN Mühendislik, test sistemlerinin detay tasarımı, tedarik süreçlerinin teknik olarak yönetimi, montaj, test ve devreye alınması için süpervizörlük hizmetlerini sağlayacak.

Proje kapsamında kurulacak test altyapıları sayesinde havacılık motorlarına ait kompresör, yanma odası ve türbin modül testleri minimum maliyet ve modifikasyonla yapılabilecek. Modül testlerinde, modüllere ait aerotermal çalışma karakteristiklerinin elde edilmesi amaçlanırken, test sonuçları ile tasarım ve analiz araçlarının doğruluğu da kontrol edilerek analiz modellerinde iyileştirmeler sağlanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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