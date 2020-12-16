Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Ceylan: "Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor""
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Ceylan: "Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor""

16.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:25
Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Ceylan:

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, "Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor" dedi.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, "Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor" dedi.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, Ekometre Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Sertalp'i kabul etti. Görüşmede ekonomik ilişkiler ve ihracat pazarının hareketliliği konuşulurken, Başkonsolos Ceylan okyanus ve göllerin etrafındaki geniş yeşil alanları ve bahçeli konutlarıyla özellikle pandemi döneminde artan konut talebine yetişmekte zorlanan Miami'de iş fırsatlarına dikkat çekti.

Türkiye'nin ABD ye yaptığı ihracatın yüzde 20'sinin Miami'ye yapıldığına dikkat çeken Ceylan, "Konsolosluk bölgesinde ticaret fazlası veriyoruz" dedi. Miami'de Türk yatırımcıların faaliyet gösterdiği sektörlere ilişkin konuşan Ceylan, "Doğal taş sektöründe piyasada söz sahibi 55 kadar firmamız var. Fakat etkili olduğumuz oranda marka çıkaramıyoruz. Çok önemli miktarlarda balık ihracatı yapan ciddi yatırımcılar göğsümüzü kabartıyor" ifadesini kullandı.

"Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor" diyen Başkonsolos Ceylan, ABD nüfusunun 330 milyon olduğunu ve gelir düzeyinin zengin ülkelerin iki katı olduğunu vurguladı. Başkonsolos Ceylan, "Yakın coğrafyadaki Venezuela, Kolombiya, Kostarika gibi ülkelerin alışverişinin de merkezinin Miami olmasının 500 milyon kişilik pazar oluşturduğunu, Türk firmalarının bunu göz önünde tutmaları gerekiyor" diye konuştu. - MİAMİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son dakika: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Türk yatırımcıları ülkesinde yatırıma davet etti
Son dakika: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Türk yatırımcıları ülkesinde yatırıma davet etti
Kayseri'den kardeş şehir Mostar'a 50 bin adet maske ve hijyen malzemesi
Kayseri'den kardeş şehir Mostar'a 50 bin adet maske ve hijyen malzemesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler S 400 Adana Ankara Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Ceylan: "Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor"" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:43:49. #1.14#
title