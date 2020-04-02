"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü. Kaynak: AA