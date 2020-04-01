"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki sakinlik Polislerin ekip aracıyla meydanda tur atması Polisin az sayıdaki vatandaşı anons yaparak uzaklaştırması "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal...
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki sakinlik
Polislerin ekip aracıyla meydanda tur atması
Polisin az sayıdaki vatandaşı anons yaparak uzaklaştırması
"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu evlerinde olan Antalyalılar'ın dışarı çıkmaması ve turist hareketliliğinin olmaması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı boş kaldı. Polisler, ekip aracıyla zaman zaman meydanda tur atıp, banklara oturarak vakit geçirmek isteyen vatandaşı, araç megafonuyla anonslar yaparak uzaklaştırdı.
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Kaynak: AA