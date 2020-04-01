"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" Taksim Meydanı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim Meydanı ve Taksim Atatürk Anıtı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim Meydanı ve Taksim Atatürk Anıtı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü. Kaynak: AA