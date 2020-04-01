"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
01.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:08
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Bilecik'te de normalde yoğunluğun yaşandığı şehir merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve parklar boş kaldı.
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Kaynak: AA