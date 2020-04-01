"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuyor.
01.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:25
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuyor. Kentin meydanlarındaki sessizlik drone ile görüntülendi.
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Kaynak: AA