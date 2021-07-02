Türkiye'nin mesleki eğitimdeki ilk biyomedikal cihaz kalibrasyonu Hatay'da başarıyla gerçekleştirildi
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Türkiye'nin mesleki eğitimdeki ilk biyomedikal cihaz kalibrasyonu Hatay'da başarıyla gerçekleştirildi

Türkiye'nin mesleki eğitimdeki ilk biyomedikal cihaz kalibrasyonu Hatay'da başarıyla gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan Türkiye'nin mesleki eğitimdeki ilk biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezinde ilk çalışma ambulans cihazlarına yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan Türkiye'nin mesleki eğitimdeki ilk biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezinde ilk çalışma ambulans cihazlarına yapıldı.

Okul bünyesindeki merkeze görüntülü aramayla katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özer, Türkiye'nin mesleki eğitimdeki ilk biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezine sahip okul idarecilerini ve öğretmenlerini tebrik ederek başarı diledi.

Daha sonra okul bahçesine gelen bir ambulansın cihazlarına ilk kalibrasyon çalışması başarıyla yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Karahan, gazetecilere, biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezinin Hatay'daki bir okulda kurulmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar sonrası kentteki Aile Sağlık Merkezleri ve ambulanslardaki kalibrasyonların Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından yapılacağını belirten Karahan, "Yani, 'Bu tıbbi cihazlar doğru ölçüyor mu, ölçmüyor mu?' arkadaşlarımızın belgesiyle geçerli olacak. Bu çalışmayı Türkiye'de ilk kez bizim okulumuz gerçekleştirdi. İnşallah mesleki eğitim konusunda Sayın Milli Eğitim Bakanımız olsun Bakan Yardımcımız Mahmut Özer Bey olsun çok büyük hamle başlattılar. Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

Vali Rahmi Doğan'a da desteklerinden dolayı teşekkür eden Karahan, bundan sonraki amaçlarını, "Nihai hedef şu; araştırma ve şehir hastaneleri gibi büyük hastanelerdeki tüm tıbbı cihazların kalibrasyonunu yapacak hale gelmek. Biraz önce Sayın Bakan Yardımcımız bunun sözünü verdi, yaklaşık 1,5 milyon liralık bir ödenek sağlayacağını söylediler. Arkadaşlarımız hızla bu çalışmaları da yapacak ve en kısa sürede ilimizdeki tüm büyük hastanelerin tıbbı cihazlarının kalibrasyonlarını yapacak duruma geleceğiz, okul olarak hedefimiz bu." şeklinde açıkladı.

Okul öğretmenlerinden Merve Esas da okul bünyesindeki merkezin Milli Eğitim Bakanlığında bir ilk olduğuna dikkati çekerek desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'e teşekkür etti.

Türkiye'nin mesleki eğitimdeki ilk biyomedikal cihaz kalibrasyonu Hatay'da başarıyla gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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