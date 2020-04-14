'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'nde inşaat tartışması: Bakan Kurum müdahale etti
CHP Milletvekili Mehmet Göker tarafından paylaşılan ve Salda Gölü'nde inşaat makinelerinin çalıştığını gösteren videonun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı
14.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:56
CHP Milletvekili Mehmet Göker tarafından paylaşılan ve Salda Gölü'nde inşaat makinelerinin çalıştığını gösteren videonun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Bakan Kurum, "Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü'nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanarak, bölgeye millet bahçesi yapımını yüklenici firma hakkında soruşturma başlattıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com