"Türkiye'nin Maldivleri"nin korunması için her şey düşünülüyor
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"Türkiye'nin Maldivleri"nin korunması için her şey düşünülüyor

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan ve jeolojik yapısıyla Mars'taki Jezero'ya benzetilen Salda Gölü'nün doğal yapısı bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

10.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:18

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan ve jeolojik yapısıyla Mars'taki Jezero'ya benzetilen Salda Gölü'nün doğal yapısı bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, görselliği ve kendine özgü yapısıyla yoğun ziyaretçi akınına uğrayan gölün korunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların girişimleriyle seferberlik başlatıldı.

Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü ve çevresinin hiçbir şekilde zarar görmemesi için yapılan her çalışma için büyük gayret gösteriliyor.

Bölgedeki doğal güzelliğin ve bilimsel değerlerin genç nesillere aktarılabilmesi için öncelikle bölge, geçen yıl martta "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Salda Gölü için Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi hazırladı.

Bölgede korunan alan 4 bin 400 hektarken gölün tüm çevresini de kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkartıldı.

Salda Gölü etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı 500-600 metre kadar geriye çekildi. Kıyı şeridinde istisna olmayacak şekilde koruma alanı ilan edildi, yapılaşmaya da izin verilmeyeceği bildirildi.

Bakanlığın hazırladığı proje çerçevesinde Burdur Valiliği, geçen yıl ağustosta ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gölün mevcut halinin tabiatla uyumlu şekilde temiz kalması için gerekli altyapı ve tesis çalışmalarına başladı.

Beyaz Adalar bölgesinde tamamen doğal ahşap malzemeden kafeterya ve büfe şeklinde ziyaretçilere hizmet verecek üniteler oluşturuldu. Beyaz kumsalın başladığı yerin gerisinde duş ve kabin alanları kuruldu, köyden gelen vatandaşların ürünlerini satabilecekleri düzenli bir alan sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Salda Gölü'nde yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesinin yapıldığı duyuruldu.

İnsan kaynaklı olumsuz izler tek tek siliniyor

Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kirlilik tehdidiyle yüz yüze gelen ve çevresinde düzensiz yapılaşmalar ortaya çıkan Salda Gölü'nde, insan kaynaklı olumsuz izler birer birer silinmeye başlandı.

Gölün yaklaşık 500 metre gerisine ahşap bariyerler çakılarak araçların göl kıyısına geçişi engellendi. Bölgede düzensiz yapılar kaldırıldı, çöpler toplanmaya başlandı. İzinsiz olarak kurulmuş her türlü geçici yapı, çadır ve konteyner türü unsurlar kaldırıldı.

Göl ve çevresinde alınan koruma tedbirleri sayesinde gölün su kalitesinde artış tespit edilerek içme suyu kalitesine ulaşıldığı kaydedildi.

Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanı geçen yıl 570 dekara çıkarıldı.

Biyoçeşitlilik araştırmaları ve su kalitesi izleme çalışmaları

Alandaki canlı yaşamın araştırılması için sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle biyoçeşitlilik araştırmalarına başladı. Biyoçeşitlilik çalışmalarının sonuçlarına göre Beyaz Adalar bölümüne girişlerin ve kumlara basmanın kademeli olarak sınırlandırılması da planlanıyor.

Salda Gölü'nün doğal yapısının korunması amacıyla Beyaz Adalar ve halk plajı bölgelerinde çamur banyosu yapılamayacak, gölün tabanı ile sahilden killi çamur ve kum alınamayacak. Göl içinde ve duş alanlarında şampuan, sabun gibi kozmetik ürünler kullanılamayacak, alana yiyecek-içecek, şezlong sokulamayacak, piknik yapılamayacak ve çadır kurulamayacak.

Bölgede sigara içilmesi yasaklandı

Çevre düzenlemesi sırasında yüklenici firmanın bir noktadan usulsüz aldığı ve gölün başka bir noktasına götürdüğü malzemenin Bakanlıkça bilim insanları eşliğinde başlatılan hassas çalışma sonucu geri getirilmesiyle alan eski görünümüne kavuştu, söz konusu firmanın faaliyeti durdurularak hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Salda Gölü çevresindeki kaçak ve depreme dayanıksız bir lokanta ile tesis yıkıldı.

Yaz döneminde Beyaz Adalar bölgesinde asayişi ve güvenliği sağlamak için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı atlı birlikler, halk plajında ise hafta sonları Bisikletli Polis Martı Timi görevlendirildi.

Beyaz kumsalın bulunduğu alanlarda, 10 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesine yasak getirildi.

"Son derece korumacı bir yaklaşımla hareket ediliyor"

Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, AA muhabirine, Salda Gölü'nün jeolojik ve biyolojik özellikleriyle dünyada eşsiz bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Salda Gölü, kıyısında bulunan bütün beton yapıların yıkıldığını vurgulayan Gökçeoğlu, "Son derece korumacı bir yaklaşımla hareket ediliyor. Devlet, üstüne düşeni yapıyor, bu konuda bireysel olarak bizler de çok dikkatli davranmamız gerekiyor." dedi.

Salda Gölü'ne İstanbul'dan ziyarete gelen Medine Çalışkan da çevre düzenleme projesini ve koruma çalışmalarını merak ettiği için geldiğini belirtti. Güzel bir atmosferle karşılaştıklarını dile getiren Çalışkan, "Çok güzel bulduk, herhangi bir kayıp ya da problem görmedim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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