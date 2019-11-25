Türkiye'nin "makine yapan makineleri" ABD, Rusya, Polonya, Almanya ve Kanada'da

25.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:38

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, presler bazında en fazla ihracatın ABD, Rusya, Polonya ve Almanya'ya, sac işleme makineleri alanında ise Kanada, Polonya, ABD ve Rusya'ya gerçekleştirildiğini belirtti.

TİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Varlık, takım tezgahları alanında yapılan ihracatın yüzde 80'ini saç şekillendirme ve kesme presleri ile lazer ve plazma sac işleme makinelerinin oluşturduğunu aktardı.

CNC işleme merkezi, torna tezgahları ve preslerinin üretiminde Türkiye'nin ithalatçı konumda bulunduğunu dile getiren Varlık, "Türkiye takım tezgahları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15'lik kısmını yerli makinelerle karşılıyor. Hedefimiz 2023'e kadar bu oranı yüzde 25'e çıkarmak. Hedefe ulaşılması durumunda, mevcutta 410 milyon dolar olan sektörün dış ticaret açığı 100-150 milyon dolar azalmış olacaktır." bilgisini verdi.

İhracatın en çok yapıldığı ülkeler hakkında da bilgi veren Varlık, presler bazında en fazla ihracatı ABD, Rusya, Polonya ve Almanya'ya, sac işleme makineleri alanında ise Kanada, Polonya, ABD ve Rusya'ya gerçekleştirildiğini söyledi.

Varlık, üretim ve ihracatın artırılması için öncelikli hale getirilmesi gereken alanlara değinerek, "CNC kontrol ünitesi, iş mili, spindle için özel rulmanlar, taret/magazin, vidalı mil ve yatakları, servo motor ve elektronik devre ekipmanları... Bu makinelerin üretilmesi için devlet desteği gerekiyor." bilgisini verdi.

Varlık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Takım tezgahları üretiminde önde gelen Almanya, Tayvan, Japonya, İspanya, İtalya gibi ülkelerin üretim yapılanmasına baktığımızda hem makine hem de ekipman üretimi için kümelenme yapılarının öne çıktığını görüyoruz. Türkiye sanayisi için üretimi elzem ve stratejik olan takım tezgahlarının üretimi için Fraunhofer Innovation Clusters (Almanya), Industrial Technology Research Institute (ITRI) (Tayvan), Cluster for Advanced Manufacturing (AFM Cluster) (İspanya) gibi başarılı örnekler baz alınarak üretilecek ekipman ve makineler bazında uzmanlaşmış özel profesyonel kümelenme yapılandırması oluşturulmalıdır. Lojistik, insan kaynağı gibi kriterler de göz önüne alınarak kümelenme modeli Kocaeli, Bursa, İzmir, Konya illerinde oluşturulabilir."

"İlgili bakanlıklarla paylaşmak için bir yol haritası hazırladık"

Fatih Varlık, sektörün hedefinin yüksek teknolojiye sahip makineler kullanarak yerli üretimin katma değerini yükseltmek olduğunu anımsatarak, "TİAD olarak yerli üretim ve milli kullanımı artırma yolunda sektörün yaşadığı bütün problemleri yakından takip edip, çözümlerini ortaya koymak ve bunları ilgili bakanlıklarla paylaşmak için bir yol haritası hazırladık." ifadelerini kullandı.

Varlık, bu raporu hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na hem de Savunma Sanayi Başkanlığı'na sunduklarını dile getirerek, "İthalata bağımlılığı azaltmak için yapılması gerekenleri ortaya koyduk bu raporda. Türkiye takım tezgahları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15'lik kısmını yerli makinelerle karşılıyor. Hedefimiz 2023'e kadar bu oranı yüzde 25'e çıkarmak. Hedefe ulaşılması durumunda, mevcutta 410 milyon dolar olan sektörün dış ticaret açığı 100-150 milyon dolar azalmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA