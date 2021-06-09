Türkiye'nin maçı bugün mü yarın mı? Milli maçlar hangi gün başlıyor? Türkiye'nin maçları ne zaman?

Euro 2020 11 Haziran tarihinde başlayacak. Peki Türkiye'nin ilk maçı hangi gün ve saat kaçta olacak? Milli takımımızın maçları ne zaman olacak? Türkiye'nin maçları hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye'nin maçları saat kaçta başlayacak? Türkiye'nin bugün maçı var mı? Türkiye'nin maçı yarın mı? Detaylar yazımızda.