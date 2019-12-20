Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme olasılığı ve 4 başlıkta muhtemel sonuçları?
euronews, Türkiye'nin Libya'ya müdahalede bulunma olasılığını ve muhtemel sonuçlarını Saint Louis Üniversitesi'nden uluslararası güvenlik uzmanı Barah Mikail'e sordu. Mikail'e göre Türkiye'nin Libya'ya olan ilgisi yeni değil.
Libya'nın uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) dün, Türkiye ile 27 Kasım'da imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını hayata geçirme kararı aldı.
Tarafların egemenliği ve eşitliğine karşılıklı saygı temelinde, güvenlik ve askeri alanlarda iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan mutabakat muhtırası, Ankara'nın Libya'da doğrudan asker konuşlandırmasını kapsamıyor. Euronews.com'da Görüntüle