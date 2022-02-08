Türkiye'nin Libya ordusuna yönelik askeri eğitim programı yeni mezunlarını verdi
- Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının verdiği Temel Muharebe Eğitimi'ni tamamlayan Libyalı askerler için başkent Trablus'taki Ömer Muhtar Müşterek Kara Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının verdiği Temel Muharebe Eğitimi'ni tamamlayan Libyalı askerler için başkent Trablus'taki Ömer Muhtar Müşterek Kara Eğitim Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.
Törene, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve çok sayıda üst düzey askeri yetkili katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Ömer Muhtar Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Şenuk, Libya ordusunun eğitiminde en büyük rolü Türk askerinin oynadığını vurguladı.
Şenuk, "Libya'daki Türk Destek Misyonu tarafından uygulanan eğitimleri takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 27 Kasım 2019'da mutabakat muhtırası imzalanmıştı.
TSK, bu çerçevede Libya ordusuna yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.