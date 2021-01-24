Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: "(Nijerya'da saldırıya uğrayan) Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz"
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Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: "(Nijerya'da saldırıya uğrayan) Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz"

24.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:22
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi:

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: "(Nijerya'da saldırıya uğrayan) Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz.

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: "(Nijerya'da saldırıya uğrayan) Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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