Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: "(Nijerya'da saldırıya uğrayan) Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz"
24.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:22
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: "(Nijerya'da saldırıya uğrayan) Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: "(Nijerya'da saldırıya uğrayan) Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan