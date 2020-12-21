Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'den KKTC Başbakanı Saner'e nezaket ziyareti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Başbakanı Ersan Saner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başbakan Saner, Büyükelçi Başçeri'yi Başbakanlık Şeref Salonu'nda kabul etti.

Saner, kabulde yaptığı konuşmada, Başçeri'nin ziyaretinden onur duyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'ın nazik kutlama mesajları için teşekkürlerini ifade eden Saner, "Ana vatan Türkiye ile birlikte KKTC'de kalıcı eserler veren bir hükümet olmak bizlerin de en büyük gurur kaynağı olacaktır. Her zaman ana vatan-yavru vatan ortak hedeflerimiz için, Türk ulusunun, özellikle mavi vatandaki, hak ve çıkarlarının korunması adına iş birliği içerisinde çalışacağımıza olan inancımı belirtiyorum." diye konuştu.

"Elimizden geleni sizlerle paylaşacağız"

Büyükelçi Başçeri, kabul için Saner'e teşekkür ederken, Saner'in Başbakanı olduğu, cumartesi günü Cumhuriyet Meclisinden güvenoyu alan Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP)- Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetini tebrik etti.

Başçeri, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Oktay'ın sizlere gönderdikleri mesajlarda da ifade ettikleri gibi, Türkiye Cumhuriyet olarak başında bulunduğunuz hükümetle birlikte, KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün refahı ve mutluluğu için önümüzdeki dönemde yapacağınız çalışmalarda sizlere destek olmak için imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni sizlerle paylaşacağız." dedi.

Yeni hükümetin hayırlı olmasını dileyen Başçeri, Başbakan Saner'e görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan