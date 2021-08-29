Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Zafer Bayramı'nın 99.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Zafer Bayramı'nın 99. yılında başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman askerlerimizi bir kez daha minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

99 yıl önce kazanılan tarihi bir zaferi kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirten Başçeri, aziz milletin ve kahraman ordunun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle taçlandığını anımsattı.

Başçeri, ezilmiş ve haksızlığa uğramış milletlere örnek ve ilham kaynağı olmuş İstiklal Savaşı'nın son aşaması olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sağlamlaştırdığına işaret ederek, egemenliğine sonuna kadar sahip çıkan Türk milletinin, aydınlık bir gelecek hedefiyle yoluna devam edeceğini tüm dünyaya duyurduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "bağımsızlığın, uğruna ölmesini bilenlerin hakkı" olduğunu vurguladığını hatırlatan Başçeri, "Ülkemizin bağımsızlığının her alanda sağlanması gerektiğine yönelik güçlü inancı ve gerek savaşta gerekse barışta sergilediği üstün cesaretiyle ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir. Haksızlığın, istikrarsızlığın, güç savaşlarının ve insani trajedilerin arttığı bir dönemde milletimiz adil, aydınlık, müreffeh ve barış içinde muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir geleceğe doğru ilerlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Başçeri, bu kararlı yolcukta, Türk milletinin ve Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki haklarını da korumayı sürdüreceklerini belirterek "Zafer Bayramı'nın 99. yılında başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman askerlerimizi bir kez daha minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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