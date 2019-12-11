Türkiye'nin Laos'taki Büyükelçisi Akay, AA fotoğraflarını oyladı
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Türkiye'nin Laos'taki Büyükelçisi Akay, AA fotoğraflarını oyladı

KUALA Türkiye'nin Laos'taki Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, Anadolu Ajansının (AA) 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

11.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:44
Türkiye'nin Laos'taki Büyükelçisi Akay, AA fotoğraflarını oyladı

KUALA 'nin Laos'taki Büyükelçisi Akay, Anadolu Ajansının (AA) 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.

Viyentiyan Büyükelçisi Akay, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına" fotoğrafını beğendi.

Yaşam kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafından yana kullanan Akay, kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" karesini tercih etti.

Kaynak: AA
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