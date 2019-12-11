Türkiye'nin Laos'taki Büyükelçisi Akay, AA fotoğraflarını oyladı
KUALA Türkiye'nin Laos'taki Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, Anadolu Ajansının (AA) 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.
KUALA Türkiye'nin Laos'taki Büyükelçisi Ahmet İdem Akay, Anadolu Ajansının (AA) 2019 Yılın Fotoğrafları Oylaması'na katıldı.
Viyentiyan Büyükelçisi Akay, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını beğendi.
Yaşam kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafından yana kullanan Akay, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" karesini tercih etti.