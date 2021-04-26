Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor
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Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak öngörülüyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Artvin ile sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden saatte 30 ila 60 kilometre hızında esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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