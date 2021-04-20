Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın fırtına bekleniyor
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Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın fırtına bekleniyor

Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yarın fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yarın fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin yarın kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneybatı yönlerinden, Erzincan'ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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