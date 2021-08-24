Türkiye'nin kuzeydoğusu için sağanak uyarısı
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Türkiye'nin kuzeydoğusu için sağanak uyarısı

Türkiye'nin kuzeydoğusu için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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