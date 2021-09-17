Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri için 'kuvvetli sağanak' uyarısı - Haberler
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Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri için "kuvvetli sağanak" uyarısı

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri için

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde bu akşam saatlerine kadar gök gürültülü kuvvetli sağanak görüleceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde bu akşam saatlerine kadar gök gürültülü kuvvetli sağanak görüleceği uyarısında bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre bugün akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri
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