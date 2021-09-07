Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde fırtına bekleniyor
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Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde fırtına bekleniyor

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Marmara'nın kuzey ve batısıyla Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerine kadar fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Marmara'nın kuzey ve batısıyla Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerine kadar fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde yarın öğle saatlerine kadar fırtına tahmin ediliyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısıyla Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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