Türkiye'nin kuzey ve doğusunda bugün kuvvetli yağış, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor - Haberler
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Türkiye'nin kuzey ve doğusunda bugün kuvvetli yağış, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel
Türkiye'nin kuzey ve doğusunda bugün kuvvetli yağış, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde bugün kuvvetli yağış tahmin edilirken, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde bugün kuvvetli yağış tahmin edilirken, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış beklenirken diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güney, Van'ın kuzey ve batısında yağışların yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat) eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Zirai don uyarısı

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da bugünden itibaren 26 Eylül Pazar sabah saatlerine kadar hafif zirai don bekleniyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkiye'nin kuzey ve doğusunda bugün kuvvetli yağış, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor - Haberler
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