Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı
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Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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