Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıya göre, bugün başlayıp yarın sabah saatlerine kadar ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması gerekiyor.

Kuvvetli yağış alacak bölgelerde meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Şeyma Subaşı Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'nin kuzey kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 08:37:02. #1.15#

title